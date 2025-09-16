Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин рассказал, за какую команду будет болеть в Лиге чемпионов

Юрий Сёмин рассказал, за какую команду будет болеть в Лиге чемпионов
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин рассказал, за какую команду будет болеть в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он сделал выбор в пользу французского «Пари Сен-Жермен».

«Мои симпатии в Лиге чемпионов там, где есть наши друзья и знакомые. На сегодняшний момент это «ПСЖ», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который в финале прошлого розыгрыша турнира одолел «Интер» (5:0).

Материалы по теме
Лига чемпионов стартует сегодня! Экспресс с коэффициентом 18.1
Лига чемпионов стартует сегодня! Экспресс с коэффициентом 18.1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android