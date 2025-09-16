Скидки
Президент «Сьона»: ожидал большего от Антона Миранчука в России

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об игре Антона Миранчука, ранее выступавшего за швейцарский клуб, в составе московского «Динамо».

«Одна голевая передача за три матча — я ожидал большего от Антона в России. Думаю, когда Миранчук полностью будет интегрирован в игру команды, то отдачи и результата от него будет больше. И Карпин сам это хорошо понимает», — приводит слова Константина Sport24.

Антон Миранчук перешёл в «Динамо» из швейцарского «Сьона» в конце августа текущего года. Российский полузащитник провёл четыре матча за бело-голубых в новом сезоне, в которых отметился одной результативной передачей.

