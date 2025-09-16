Скидки
Главная Футбол Новости

«Спекулируйте чем хотите». Спортдиректор «Спартака» Кахигао — о своём возможном увольнении

Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао отреагировал на слухи о своём возможном увольнении из клуба. Кахигао начал работу в «Спартаке» 3 января 2025 года.

«Вникать в какие-то слухи о моей работе и моём положении я не хочу. Спекуляции не по мне. Вы можете спекулировать чем хотите. Я понимаю прессу и блогеров, понимаю, что людям нужны сплетни. Люди могут распространять множество слухов, например, говорить, что американцы высадились на Луну, но я не верю в это. У меня на это нет времени — я слишком занят», — приводит слова Кахигао «РИА Новости Спорт».

«Спартак» после восьми туров Мир РПЛ нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице.

