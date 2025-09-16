Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Юрий Сёмин назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главных фаворитов Лиги чемпионов. Он выделил «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселону».

«У «ПСЖ» есть большие конкуренты. Например, «Ливерпуль» — один из главных конкурентов. Наверное, это «Барселона», которая стала старше и более опытная. Наверное, кто-то ещё из Англии в обязательном порядке. На сегодня у «ПСЖ» очень много конкурентов, ведь это тяжелейший турнир. Лига чемпионов начинается сегодня, а закончится 30 мая — это девять месяцев невероятной работы игроков. Вы представьте, сколько зрителей побывает на трибунах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Юрий Сёмин рассказал, за какую команду будет болеть в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android