Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал главных фаворитов Лиги чемпионов. Он выделил «ПСЖ», «Ливерпуль», «Барселону».

«У «ПСЖ» есть большие конкуренты. Например, «Ливерпуль» — один из главных конкурентов. Наверное, это «Барселона», которая стала старше и более опытная. Наверное, кто-то ещё из Англии в обязательном порядке. На сегодня у «ПСЖ» очень много конкурентов, ведь это тяжелейший турнир. Лига чемпионов начинается сегодня, а закончится 30 мая — это девять месяцев невероятной работы игроков. Вы представьте, сколько зрителей побывает на трибунах», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.