«УЕФА удался настоящий прорыв». Румменигге назвал плюсы общего этапа Лиги чемпионов

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высоко отозвался о формате Лиги чемпионов УЕФА с общим этапом вместо групповой стадии.

«Новый формат Лиги чемпионов — это явное улучшение. В старой групповой стадии часто всё решалось уже после 4-го тура. «Бавария» регулярно квалифицировалась, и оставались один-два бессмысленных матча.

Я в первую очередь футбольный болельщик. Сам факт, что четыре топ-команды — «Бавария», «Реал» Мадрид, «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» — в прошлом сезоне были вынуждены проходить плей-офф, для меня стал доказательством того, насколько этот формат более интересен.

Крупные команды поняли, что для того, чтобы попасть в восьмёрку лучших, нужно выкладываться на полную с самого начала, потому что этого хотят все. Год назад многое было ещё в новинку, некоторые топ-клубы относились к одному-двум матчам более спокойно. Сейчас я ожидаю явного прогресса. Для болельщиков этап группового турнира теперь стал гораздо более эмоциональным. Они постоянно проверяют свои телефоны: где «Бавария»? Где «Реал» Мадрид? УЕФА удался настоящий прорыв», — приводит слова Румменигге Bayern & Germany.