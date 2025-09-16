Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин ещё своё забьёт

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин ещё своё забьёт
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о голевом моменте нападающего Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Команды встретились в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:2. Тюкавин вышел на поле в официальном матче впервые за полгода — он восстановился после тяжёлой травмы колена.

«У Кости был момент в матче со «Спартаком». Мне кажется, момент был голевым. Он открылся, спрятался, вышел и пробил. К сожалению, попал во вратаря. Думаю, Костя ещё своё забьёт», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

