Гендиректор «Динамо» Пивоваров: Тюкавин ещё своё забьёт

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о голевом моменте нападающего Константина Тюкавина в матче со «Спартаком». Команды встретились в рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:2. Тюкавин вышел на поле в официальном матче впервые за полгода — он восстановился после тяжёлой травмы колена.

«У Кости был момент в матче со «Спартаком». Мне кажется, момент был голевым. Он открылся, спрятался, вышел и пробил. К сожалению, попал во вратаря. Думаю, Костя ещё своё забьёт», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.