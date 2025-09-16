Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Карло Анчелотти назвал имена лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти, ранее возглавлявший многие топ-клубы Европы, назвал имена лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.

«Лучшие игроки, которых я когда-либо тренировал: Роналдо, Криштиану Роналду, Кака, Тони Кроос, Лука Модрич, Винисиус Жуниор, Дидье Дрогба», — приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Ранее Карло Анчелотти тренировал туринский «Ювентус», «Милан», лондонский «Челси», «Эвертон», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», мюнхенскую «Баварию» и «Наполи». За свою тренерскую карьеру 66-летний итальянский специалист выиграл 31 трофей. Сборную Бразилии Карло возглавил летом 2025 года.

