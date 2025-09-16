Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Тут на тренировках тебе ноги могут оторвать». Дивеев — об уровне РПЛ

«Тут на тренировках тебе ноги могут оторвать». Дивеев — об уровне РПЛ
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался об уровне Мир Российской Премьер-Лиги, приведя в пример выступающего за «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Здорово, когда русский игрок выступает за границей. Ты показываешь свой футбол, свою страну. На Сафонова там смотрят и понимают, что в этой стране футбол на высоком уровне. А то иной раз сюда приезжают игроки, думают, что тут колхоз и сейчас они покажут класс. А тут не колхоз — тут на тренировках тебе ноги могут оторвать», — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). ЦСКА — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).

