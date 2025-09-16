Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Тренер «Спартака» Кострома: мы должны достичь РПЛ и стать главным донором сборной России

Комментарии

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался об амбициях клуба. Он заявил, что «Спартак» хочет играть в Мир Российской Премьер-Лиге и быть главным базовым клубом для сборной России по футболу. Сейчас костромской клуб выступает в Pari Первой лиге, где занимает второе место по итогам 10 стартовых туров.

«В философии клуба написано, что команда должна играть в Премьер-Лиге и быть главным донором сборной России. Как получится — пока не загадываем. Не хочется разбрасываться громкими заголовками. Стараемся просто по максимуму отдаваться в каждой игре. До этого на нас, может быть, так серьёзно не настраивались, но понимаем, что с каждым туром будет всё тяжелее», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

