Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Дмитрий Губерниев: в Лиге чемпионов буду болеть за «Кайрат»

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, за кого будет болеть в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА.

«Буду болеть за команду из Казахстана, которая туда попала. Мне кажется, что нам совершенно всё равно, кто фаворит. Порадуемся за тех, кто победит. По крайней мере, мне абсолютно всё равно. А команде из Казахстана буду всячески симпатизировать.

У нас в России есть чем заняться, кроме как пристально следить за Лигой чемпионов. Футбол — красивый, смотреть буду. Кто победит? Мне всё равно, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

