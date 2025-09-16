Спортдиректор «Черноморца» Бут: вместе с Евсеевым в команду пришёл другой настрой

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут высказался об изменениях в новороссийской команде по сравнению с прошлым сезоном, а также отметил влияние прихода Вадима Евсеева на пост главного тренера.

«У нас в «Черноморце» произошли большие изменения — с прошлого сезона команду покинули более 20 человек и столько же новых пришли. За две недели до чемпионата очень сложно укомплектовать команду. В первых турах мы на последних минутах проиграли «Уралу», от «Шинника» пропустили на 94-й минуте, в Ульяновске за пять минут до конца пропустили, хотя вели весь матч. С приходом Вадима Евсеева пришёл другой настрой — две игры выиграли. Впереди у нас нет проходных игр, сейчас летим в Хабаровск, потом дома играем с «КАМАЗом», затем «Торпедо», где сильные игроки по именам, пришёл новый тренер — Парфёнов. Может быть, он приведёт в порядок команду.

Вадима я очень хорошо знаю. Мы вместе играли на молодёжном чемпионате Европы в Румынии, меня Гершкович туда позвал. С тех пор с Вадимом поддерживали связь. Теперь уже одержали две победы — над «Чайкой» и «Уфой». Надо набирать очки дальше, потому что тяжеловато находиться внизу», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.