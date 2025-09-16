Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Кострома: ни одна команда в России не тренируется больше нас

Аудио-версия:
Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин рассказал об уникальной для России тренировочной программе клуба.

— В обычном недельном цикле, с одной игрой в неделю, физическая нагрузка составляет примерно 21 час. В среднем получается около трёх часов в день — сюда входит как индивидуальная работа, так и командная. Загруженность у парней полная. Это не значит, что они умирают на тренировках. Нет, значительную часть времени они проводят в поддерживающем режиме — велосипед, тренажёрный зал, бассейн. Но физическая активность у них должна быть всю неделю — это 100%. Некоторые ребята и по 23 часа в неделю занимаются. Это нормально.

Поначалу к новым требованиям всем новичкам тяжело привыкать. Но за месяц-полтора ребята адаптируются. Все, кто летом к нам пришёл, уже освоились и нормально воспринимают нагрузки.

Прямо-таки нетипичного ничего не практикуем. Часто используем велосипед в восстановительных целях. После выходного добавляем в программу кросс на 8-10 км в лесу или парке. После отдыха полезно пробежаться, продышаться. Популярный ныне падел способствует тимбилдингу. Другие виды спорта помогают и немного перезагрузить мозги, и нагрузиться нормально.

— Можно сказать, что «Спартак» тренируется больше всех в лиге?
— Я думаю, не только в лиге — вообще в России. Это 100%. Уверен, так больше никто не работает у нас. Футболистов и тренеров РПЛ наш недельный цикл очень удивил бы, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

