Главная Футбол Новости

«Тремя руками за». Станислав Черчесов — о матче между сборными России и США

«Тремя руками за». Станислав Черчесов — о матче между сборными России и США
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на идею проведения товарищеского матча между сборными России и США. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США. Поддерживаете?
— Тремя руками за, хотя их у меня только две (улыбается). Такой матч не просто сблизит нас с футбольным миром, это станет отмашкой, чтобы приподняли шлагбаум, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

С конца февраля 2022 года сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. От международной арены россияне отстранены решением ФИФА и УЕФА.

