Экс-игрок «Боруссии» Бут назвал главных фаворитов в новом сезоне Лиги чемпионов

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Владимир Бут назвал главных фаворитов нового сезона престижного еврокубка.

«Говоря о главных фаворитах Лиги чемпионов, для меня командой-загадкой является «Челси», потому что они последние годы себя не проявляли, но выиграть клубный чемпионат мира — дорогого стоит. Хочется посмотреть на них завтра в матче с «Баварией». «Реал» в этом сезоне точно проявит себя. «Манчестер Сити» набрал форму, обыграли «Юнайтед». «Барселону» нельзя списывать со счетов, на выходных победили «Валенсию» 6:0, а в прошлом году им просто не посчастливилось сыграть в финале», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.