Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Победитель Лиги чемпионов Бут: уверен, у «ПСЖ» не получится защитить свой титул

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской Боруссии Владимир Бут полагает, что «ПСЖ» не выиграет самый престижный европейский турнир в этом сезоне. Парижане выиграли Лигу чемпионов по итогам прошлой кампании.

«Уверен на 100%, что у «ПСЖ» не получится защитить титул Лиги чемпионов. А я буду болеть за клуб, в котором провёл много лет — «Боруссию». Но им тяжело бороться за высокие места в ЛЧ. Система клуба так настроена, что, если поступают предложения их ведущим игрокам, они их продают — Беллингем, Холанд. У них ещё и тяжёлая группа — «Ювентус», «Интер», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити»», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

