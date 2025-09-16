Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной России: тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими

Экс-игрок сборной России: тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я не могу понять, что творится с тренерами «Спартака». Станкович, Тедеско и Абаскаль пришли в «Спартак» нормальными людьми, а стали теми, кем стали. Станкович ведёт себя, как будто он приехал устраивать шоу. «Спартак» играет не пойми во что, а тренер бегает и кричит на камеру.

Мне не нравится поведение Станковича. Не понимаю, почему он так себя ведёт. Похоже, руководство «Спартака» заключает с каждым из тренеров дополнительное соглашение об их поведении. Тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими. Тот же Станкович бросается и кричит на судей в эпизодах, в которых не может быть двойной трактовки. Такое поведение выглядит несолидно», — приводит слова Семёнова Metaratings.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиге «Спартак» — «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    
«На это тяжело не реагировать». Руслан Литвинов высказался об удалении Станковича
