Экс-игрок сборной России: тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими

Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Я не могу понять, что творится с тренерами «Спартака». Станкович, Тедеско и Абаскаль пришли в «Спартак» нормальными людьми, а стали теми, кем стали. Станкович ведёт себя, как будто он приехал устраивать шоу. «Спартак» играет не пойми во что, а тренер бегает и кричит на камеру.

Мне не нравится поведение Станковича. Не понимаю, почему он так себя ведёт. Похоже, руководство «Спартака» заключает с каждым из тренеров дополнительное соглашение об их поведении. Тренеры становятся в «Спартаке» сумасшедшими. Тот же Станкович бросается и кричит на судей в эпизодах, в которых не может быть двойной трактовки. Такое поведение выглядит несолидно», — приводит слова Семёнова Metaratings.

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиге «Спартак» — «Динамо» (2:2) главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удалён за агрессивное поведение в концовке первого тайма. Он выразил недовольство решением судьи засчитать второй мяч Бителло.