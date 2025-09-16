Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
«Я опечален». Тренер «Аль-Хиляля» Индзаги — о решении Лоди расторгнуть контракт с клубом

«Я опечален». Тренер «Аль-Хиляля» Индзаги — о решении Лоди расторгнуть контракт с клубом
Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги прокомментировал новость об уходе из клуба бразильского защитника Ренана Лоди. Ранее стало известно, что футболист покинул расположение саудовского клуба и оповестил руководство о расторжении контракта.

«Ренан Лоди принял решение покинуть клуб с немедленным вступлением в силу. Я опечален, потому что он очень хорошо сыграл за нас на клубном чемпионате мира и всегда был отличным профессионалом», — приводит слова Индзаги журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Ренан Лоди перешёл в «Аль-Хиляль» из «Марселя» летом прошлого года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 23 млн. Минувшим летом клуб приобрёл у «Милана» левого защитника сборной Франции Тео Эрнандеса, а Лоди оставил вне заявки на внутренний чемпионат.

