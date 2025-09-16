Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В московском «Динамо» признали, что получают помощь от Романа Ротенберга

В московском «Динамо» признали, что получают помощь от Романа Ротенберга
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какую помощь бело-голубые получают от Романа Ротенберга. В июле экс главный тренер СКА вошёл в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» Москва.

— Недавно Роман Ротенберг выразил готовность помочь Валерию Карпину в футбольном «Динамо», клуб готов принять эту помощь?
— Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича!

— В каком виде?
— В виде советов, — приводит слова Пивоварова Legalbet.

После восьми стартовых туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Оренбургом» на выезде.

Материалы по теме
Роман Ротенберг: я на связи со всеми ребятами из СКА, которые уехали в НХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android