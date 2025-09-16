В московском «Динамо» признали, что получают помощь от Романа Ротенберга

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, какую помощь бело-голубые получают от Романа Ротенберга. В июле экс главный тренер СКА вошёл в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» Москва.

— Недавно Роман Ротенберг выразил готовность помочь Валерию Карпину в футбольном «Динамо», клуб готов принять эту помощь?

— Мы уже принимаем помощь от Романа Борисовича!

— В каком виде?

— В виде советов, — приводит слова Пивоварова Legalbet.

После восьми стартовых туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Динамо» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Оренбургом» на выезде.