Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Кострома: немногие клубы в России имеют свою философию — у нас она есть

Комментарии

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о философии своего клуба.

«Не у многих клубов в России есть своя философия. В «Спартаке» же все эти принципы конкретно, по пунктам прописаны. Когда ты чётко понимаешь, к чему стремиться, и успеха добиваться легче.

Философия нашего клуба предполагает более вертикальный, силовой, атлетичный футбол с хорошо подготовленными игроками. Всё это подробно расписано. Другого стиля у нас не будет. Наш учредитель Дмитрий Хотимский так видит футбол и хочет, чтобы именно такую игру проповедовала команда», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Комментарии
