«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Канвону» в матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов

Сегодня, 16 сентября, прошёл матч 1-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов между «Шанхай Шэньхуа» и «Канвоном». Команда Леонида Слуцкого уступила со счётом 1:2. Голы забили Жоау Карлуш из «Шанхая», а также Хон Чхоль и Бон-Чул Гу из «Канвона».

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 13:00 МСК
Канвон
Канвон, Южная Корея
Окончен
2 : 1
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
0:1 Карлуш – 45+1'     1:1 Чхоль – 54'     2:1 Goo – 63'    

В следующем матче «Шеньхуа» встретятся 1 октября дома с «Ульсаном». Азиатский турнир проходит в формате общего этапа, для прохода в плей-офф необходимо попасть в первую восьмёрку команд.

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является саудовский «Аль-Ахли». В финале прошлого сезона «Аль-Ахли» обыграл японский клуб «Кавасаки Фронтале».

