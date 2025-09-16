«Шанхай Шэньхуа» проиграл «Канвону» в матче 1-го тура азиатской Лиги чемпионов

Сегодня, 16 сентября, прошёл матч 1-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов между «Шанхай Шэньхуа» и «Канвоном». Команда Леонида Слуцкого уступила со счётом 1:2. Голы забили Жоау Карлуш из «Шанхая», а также Хон Чхоль и Бон-Чул Гу из «Канвона».

В следующем матче «Шеньхуа» встретятся 1 октября дома с «Ульсаном». Азиатский турнир проходит в формате общего этапа, для прохода в плей-офф необходимо попасть в первую восьмёрку команд.

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является саудовский «Аль-Ахли». В финале прошлого сезона «Аль-Ахли» обыграл японский клуб «Кавасаки Фронтале».