Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер костромского «Спартака» отреагировал на лидерство в первом дивизионе

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался об удачном старте своей команды в Pari Первой лиге. «Спартак» набрал 23 очка в 10 матчах и занимает второе место в турнирной таблице первенства. У лидера, «Урала», также 23 очка.

«Конечно, никто не ожидал, что таким образом всё сложится. Разве что в мечтах. Мы дорожим тем, что есть на данный момент, и хотим продолжить. А там уже как получится.

У нас каждая игра «через не могу», на жилах. Вообще не бывает лёгких матчей. Кто бы ни был соперником — «Урал» или «Сокол», везде приходится одинаково тяжело», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

