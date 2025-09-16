Губерниев: Сафонов — настоящий спортсмен, не зассал, уехал и конкурирует в «ПСЖ»

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу возможной победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов второй раз подряд. Также он пожелал российскому вратарю парижан выиграть конкуренцию за место в основном составе.

— Может ли «ПСЖ» защитить титул в этом розыгрыше Лиги чемпионов?

— Защитить титул всегда сложнее, чем его взять впервые. Матвею Сафонову я пожелаю выиграть конкуренцию за место в основе. Безусловно, я слежу за его карьерой. Он — молодец, не зассал, уехал и продолжает конкурировать, настоящий спортсмен, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.