Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Губерниев: Сафонов — настоящий спортсмен, не зассал, уехал и конкурирует в «ПСЖ»

Губерниев: Сафонов — настоящий спортсмен, не зассал, уехал и конкурирует в «ПСЖ»
Комментарии

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу возможной победы «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов второй раз подряд. Также он пожелал российскому вратарю парижан выиграть конкуренцию за место в основном составе.

— Может ли «ПСЖ» защитить титул в этом розыгрыше Лиги чемпионов?
— Защитить титул всегда сложнее, чем его взять впервые. Матвею Сафонову я пожелаю выиграть конкуренцию за место в основе. Безусловно, я слежу за его карьерой. Он — молодец, не зассал, уехал и продолжает конкурировать, настоящий спортсмен, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

