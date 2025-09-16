Тренер «Спартака» Кострома: контроль мяча «Барсы» — супер, но в России игроков таких нет

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о методике и тактике игры своей команды.

— Чьими методиками вы руководствуетесь?

— Здесь больше ориентируемся на сборную СССР тех крутых времён, когда мы катком проходились по многим соперникам. То же киевское «Динамо» 1980-х Лобановского. Плюс что-то новое добавляем — футбол же развивается. Я и сам почти шесть лет находился в системе «Динамо» игроком — видел изнутри, как всё устроено. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда — так и выстраиваем план работы на год.

— Эти концепции по-прежнему актуальны, не устарели?

— Если использовать их в меру, усовершенствовать — почему нет? Сегодня так мало кто тренирует и играет, но и мода на короткий пас, выход в атаку через вратаря мне не близка. Для этого нужны футболисты, умеющие всё это делать. В «Барселоне» времён Гвардиолы они были, но у нас таких игроков нет. Я, например, не вижу смысла играть в «тики-таку» и постоянно «привозить» себе моменты. А наш футбол не только приносит результат — он ещё и зрелищный. Постоянно скорость, давление, прессинг, подачи, опасные моменты — мне кажется, болельщикам всё это интересно. Конечно, контроль мяча той «Барсы» тоже смотрится супер, но такого уже нет и не будет. Тем более — у нас, в России, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.