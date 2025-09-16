«Оренбург» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды, выступающие в группе А, будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Ведерников, Татаев, Ценов, Зотов, Косерик, Камилов, Рыбчинский, Бубанья, Жезус, Ревазов.

«Рубин»: Нигматуллин, Арройо, Нижегородов, Тесленко, Лобов, Безруков, Иванов, Апшацев, Юкич, Чумич, Сиве.

После трёх матчей Кубка России «Рубин» и «Оренбург» набрали по три очка. Команды занимают третье и четвёртое места в таблице группы А. На первом месте находится «Зенит», который имеет в своём активе девять очков. Вторую строчку занимает «Ахмат» (3).