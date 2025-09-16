«Хочу ошибаться!» Комментатор Борисов высказался перед матчем ЛЧ «Атлетик» — «Арсенал»

Комментатор Okko Артём Борисов поделился ожиданиями от матча «Атлетик» — «Арсенал». Игра 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится сегодня, 16 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск.

«Алфавитное дерби, ещё и баскское в какой-то степени. «Арсенал», конечно, будет подтверждать своё преимущество, на старте сезона он и должен быть хорош, пока пионерский галстук не задушил. «Атлетик» несколько лет готовился к Лиге чемпионов и почти в любой день за последние два года был бы готов погонять дома кого угодно, тем более диетический «Арсенал». Но у Вальверде уж больно скомканный старт сезона — с травмами, с рикошетами, с дисквалификациями. А годы ожиданий — это ещё и повод перегореть на большом красивом стадионе. Хочу ошибаться!» — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».