Главный тренер костромского «Спартака» сравнил свою команду с «Балтикой»

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин сравнил свою команду с калининградской «Балтикой».

— У нас акцент делается на длинные, диагональные передачи, борьбу, подбор. Фланговые игроки должны бежать, подавать мяч в штрафную. Предпочитаем атлетичный, динамичный футбол. Может быть, он где-то чуть прямолинейный, но мы этого и не скрываем. Ничего в этом плохого нет. У каждого свой стиль игры — зависит от философии клуба.

— В вашем случае это старый добрый британский футбол?

— Так и есть, британский стиль.

— В России видите стилистические аналоги или образцы?

— В России в такой футбол мало кто играет. Может быть, «Балтика» только. В Первой лиге саратовский «Сокол» — тоже силовая команда, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.