Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер костромского «Спартака» сравнил свою команду с «Балтикой»

Главный тренер костромского «Спартака» сравнил свою команду с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин сравнил свою команду с калининградской «Балтикой».

— У нас акцент делается на длинные, диагональные передачи, борьбу, подбор. Фланговые игроки должны бежать, подавать мяч в штрафную. Предпочитаем атлетичный, динамичный футбол. Может быть, он где-то чуть прямолинейный, но мы этого и не скрываем. Ничего в этом плохого нет. У каждого свой стиль игры — зависит от философии клуба.

— В вашем случае это старый добрый британский футбол?
— Так и есть, британский стиль.

— В России видите стилистические аналоги или образцы?
— В России в такой футбол мало кто играет. Может быть, «Балтика» только. В Первой лиге саратовский «Сокол» — тоже силовая команда, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Главный тренер костромского «Спартака» отреагировал на лидерство в первом дивизионе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android