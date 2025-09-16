Канчельскис объяснил, почему считает «Реал» Мадрид фаворитом Лиги чемпионов

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Он выделил мадридский «Реал» и аргументировал свой выбор. При этом болеть Канчельскис будет за итальянский «Наполи».

«Реал» Мадрид — фаворит Лиги чемпионов. У команды очень большой опыт, постоянно играют в финалах или полуфиналах. Есть та же «Барселона», итальянские команды, «Бавария», но основой фаворит — «Реал» Мадрид. Я буду болеть за «Наполи». Есть к ним симпатия», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».