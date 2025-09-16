Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Канчельскис объяснил, почему считает «Реал» Мадрид фаворитом Лиги чемпионов

Канчельскис объяснил, почему считает «Реал» Мадрид фаворитом Лиги чемпионов
Бывший российский футболист Андрей Канчельскис назвал фаворита Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Он выделил мадридский «Реал» и аргументировал свой выбор. При этом болеть Канчельскис будет за итальянский «Наполи».

«Реал» Мадрид — фаворит Лиги чемпионов. У команды очень большой опыт, постоянно играют в финалах или полуфиналах. Есть та же «Барселона», итальянские команды, «Бавария», но основой фаворит — «Реал» Мадрид. Я буду болеть за «Наполи». Есть к ним симпатия», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующий победитель Лиги чемпионов — «Пари Сен-Жермен».

