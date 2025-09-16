Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Динамо» Рубенс объяснил разницу между чемпионатами России и Бразилии

Полузащитник «Динамо» Рубенс объяснил разницу между чемпионатами России и Бразилии
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас объяснил разницу между чемпионатами России и Бразилии. С 2021 по 2025 год хавбек выступал за бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро».

«Есть разница между игрой в чемпионатах России и Бразилии. Я считаю, что в некоторых моментах играю не так хорошо, как играл в предыдущем клубе «Атлетико Минейро». Однако я продолжаю работать, лучше готовлюсь к матчам и больше понимаю чемпионат России, хотя с чемпионатом Бразилии есть большая разница. Разница в темпе игры, а также в РПЛ много борьбы», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В московском «Динамо» признали, что получают помощь от Романа Ротенберга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android