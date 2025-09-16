Полузащитник «Динамо» Рубенс объяснил разницу между чемпионатами России и Бразилии

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас объяснил разницу между чемпионатами России и Бразилии. С 2021 по 2025 год хавбек выступал за бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро».

«Есть разница между игрой в чемпионатах России и Бразилии. Я считаю, что в некоторых моментах играю не так хорошо, как играл в предыдущем клубе «Атлетико Минейро». Однако я продолжаю работать, лучше готовлюсь к матчам и больше понимаю чемпионат России, хотя с чемпионатом Бразилии есть большая разница. Разница в темпе игры, а также в РПЛ много борьбы», — сказал Рубенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.