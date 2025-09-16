Игорь Дивеев объяснил, почему для сборной России важны выступающие в Европе футболисты

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев объяснил, почему для сборной России важны выступающие в европейских первенствах футболисты. Среди российских игроков, выступающих за границей, есть нападающий Фёдор Чалов (ПАОК), полузащитник Магомед Оздоев (ПАОК), а также хавбеки Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Александр Головин («Монако»).

«Чем больше наших будет играть в Европе, тем больше будет в сборной квалифицированных футболистов, которые привыкли к тем скоростям, на которых играют европейские клубы, тем сильнее будет сборная.

И когда эти игроки будут приезжать в национальную команду, остальные вместе с ними будут расти», — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».