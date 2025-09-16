Спортдиректор «Акрона» сообщил, что трансфер Аревало сорвался из-за политической ситуации

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника Кевина Аревало из уругвайского «Монтевидео Сити Торке».

— В Уругвае пишут, что уже согласованный переход Аревало сорвался из‑за политики. Это так?

— К сожалению, возникла загвоздка в финальной инстанции холдинга City Group, которая принимает решение. Футболист был готов, а коллег из «Монтевидео Сити» я вообще хотел бы поблагодарить, они сработали оперативно и профессионально. В самом конце в City Group приняли решение, что в Россию трансфер осуществить они не могут. Это в том числе и человеческий фактор в какой‑то степени, — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

По итогам восьми сыгранных туров «Акрон» набрал шесть очков. Подопечные Заура Тедеева располагаются на предпоследнем, 15-м месте.