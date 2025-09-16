Скидки
Ювентус — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026.

«В Лиге чемпионов буду болеть за испанские команды: «Барселону», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал». Я много лет играл и жил в Испании, поэтому стану поддерживать эти команды. По ходу турнира могут ещё появиться команды, за которые буду переживать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Новости. Футбол
