Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Сельты», сборных СССР и России Александр Мостовой назвал команды, которые будет поддерживать в Лиге чемпионов в сезоне-2025/2026.

«В Лиге чемпионов буду болеть за испанские команды: «Барселону», «Реал», «Атлетико», «Атлетик» и «Вильярреал». Я много лет играл и жил в Испании, поэтому стану поддерживать эти команды. По ходу турнира могут ещё появиться команды, за которые буду переживать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.