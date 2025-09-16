Защитник ЦСКА Милан Гаич: Москва — один из лучших городов мира

Защитник ЦСКА Милан Гаич назвал столицу Российской Федерации Москву одним из лучших городов мира. Ранее сербский футболист играл за французский «Бордо» и «Црвену Звезду».

— Сербия, Франция, Россия — это страны, где вы прожили больше трёх лет. Где вам комфортнее всего?

— Дома в Сербии всегда лучше (улыбается). Не будем брать во внимание, что Сербия — это мой родной дом, поэтому скажу следующее: я побывал во многих городах Европы, и Москва для меня — один из лучших городов мира. Но только при условии, если бы погода была тут чуть лучше (смеётся), — приводит слова Гаича «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Краснодар», который набрал 19 очков по результатам восьми проведённых матчей. Второе место занимает «Балтика» (16), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (16). ЦСКА — четвёртый (15). В зоне вылета находятся «Сочи» (1) и «Акрон» (6).