Тренер костромского «Спартака»: «план Б» со стадионом под РПЛ на 100% существует

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о ситуации клуба со стадионом. Он отметил, что новая арена для «Спартака» уже строится.

— Кострома «заболела» футболом?

— 100%. Будь у нас стадион больше 3,5 тысячи, и людей приходило бы намного больше. Но и так бум ощущается. Дома всегда полные трибуны, классно болеют. На выездах тоже нас здорово поддерживают — даже вчера в Туле было достаточно много болельщиков «Спартака».

— Как быть со стадионом, если РПЛ возникнет на горизонте?

— Новый стадион строится. Надеюсь, если нужно будет, всё успеют в срок сделать.

Я думаю, наше руководство всё понимает и держит вопрос на контроле. «План Б» 100% существует. Под Первую лигу открытие стадиона планируется уже в ноябре. Вторую часть чемпионата мы с высокой степенью вероятности будем играть на нём. Если к тому времени шансы на выход «Спартака» в РПЛ будут сохраняться, наверное, будет принято решение о возведении дополнительных трибун. Думаю, проблем с этим не должно возникнуть», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.