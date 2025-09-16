Три клуба из Саудовской Аравии интересуются игроком «Реала» Рюдигером — Конур

Саудовские «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» проявляют интерес к защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру, чей контракт истекает летом 2026 года. Об сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, клубы из Саудовской Аравии готовят выгодные предложения, надеясь соблазнить как игрока, так и клуб.

В нынешней кампании Рюдигер принял участие лишь в одном матче. В минувшем сезоне немецкий футболист сыграл 55 встреч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.