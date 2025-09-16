Скидки
Сёмин: по сей день считаю «Зенит» одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что по-прежнему считает «Зенит» одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ этого сезона. После восьми туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.

«У меня есть понимание, почему «Зенит» нестабилен. Во-первых, произошли большие изменения. Пришло много новых игроков, которые ещё не совсем адаптировались. Они не прошли тренировочную работу, которая бывает у Семака перед сезоном. Однако по сей день считаю «Зенит» одним из главных фаворитов в борьбе за чемпионство. У них очень много амбиций, квалификация игроков высока, а тренер выигрывал чемпионство шесть раз», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

