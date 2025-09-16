Защитник ЦСКА Жоао Виктор — самый быстрый игрок 8-го тура РПЛ

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по максимальной развитой скорости.

Первое место в рейтинге занял защитник московского ПФК ЦСКА Жоао Виктор — он разогнался до 34,31 км/ч. На второй строчке — форвард Чинонсо Оффор из калининградской «Балтики» (32,97 км/ч). Замыкает тройку самых быстрых футболистов 8-го тура Николай Рассказов из «Крыльев Советов» (32,91 км/ч).

В пятёрку лучших также вошли два игрока «Спартака». На четвёртом месте полузащитник Жедсон Фернандеш (32,76 км/ч). На пятой строчке — защитник Олег Рябчук (32,26 км/ч).