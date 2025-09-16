Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Жоао Виктор — самый быстрый игрок 8-го тура РПЛ

Защитник ЦСКА Жоао Виктор — самый быстрый игрок 8-го тура РПЛ
Комментарии

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по максимальной развитой скорости.

Первое место в рейтинге занял защитник московского ПФК ЦСКА Жоао Виктор — он разогнался до 34,31 км/ч. На второй строчке — форвард Чинонсо Оффор из калининградской «Балтики» (32,97 км/ч). Замыкает тройку самых быстрых футболистов 8-го тура Николай Рассказов из «Крыльев Советов» (32,91 км/ч).

В пятёрку лучших также вошли два игрока «Спартака». На четвёртом месте полузащитник Жедсон Фернандеш (32,76 км/ч). На пятой строчке — защитник Олег Рябчук (32,26 км/ч).

Материалы по теме
Сборная 8-го тура РПЛ. Герои «Спартака» и «Динамо», сразу два игрока «Пари НН»!
Сборная 8-го тура РПЛ. Герои «Спартака» и «Динамо», сразу два игрока «Пари НН»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android