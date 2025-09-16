«Верю в это». Игорь Дивеев — о России на международной арене

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что мечтает сыграть в составе сборной России на чемпионате мира. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международной арены решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

— Что думаете о будущем сборной на международной арене?

— Надеюсь, что скоро мы будем играть и на чемпионате мира, и на Евро, и в еврокубках. Верю в это. Футбольная карьера так быстро проходит, а я совсем немного поиграл на международном уровне. Хочется успеть ещё. Сыграть со сборной на чемпионате мира — моя мечта, — приводит слова Дивеева «РБ Спорт».