«Оренбург» — «Рубин»: гол Апшацева был отменён из-за фола в атаке

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и казанский «Рубин». Команды, выступающие в группе А, играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте матча нападающий казанцев Марат Апшацев вывел свою команду вперёд. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

После трёх матчей Кубка России «Рубин» и «Оренбург» набрали по три очка. Команды занимают третье и четвёртое места в таблице группы А. На первом месте находится «Зенит», который имеет в своём активе девять очков. Вторую строчку занимает «Ахмат» (3).