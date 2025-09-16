Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дзюба объяснил свои слова, что он более командный игрок, чем Роналду

Аудио-версия:
Форвард «Акрона» Артём Дзюба объяснил, что подразумевал, когда после матча 8-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:1) сказал, что является более командным футболистом, чем нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Для меня Криштиану вообще лучший футболист, он — великий, как я и говорил. И я хотел сказать, что единственное, в чём его обхожу — я более командный игрок. В любой заварухе я пытаюсь участвовать, пытаюсь защитить ребят. Просто стараюсь выбрать место, куда пойдёт подача или передача. Иду, стараюсь помочь. Наверное, я один из лучших по игре вверху, поэтому стараюсь помогать», — приводит слова Дзюбы «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в восьми матчах РПЛ, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

