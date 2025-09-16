В «Спартаке» рассказали о состоянии Денисова, получившего рассечение в матче с «Динамо»

Пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале поделилась информацией о состоянии здоровья защитника Даниила Денисова, получившего рассечение в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2). Футболист травмировался в середине первого тайма встречи, но доиграл встречу до конца.

«Для тех, кто переживал: у Дани Денисова всё хорошо! Наш боец тренируется без ограничений, но в специальной повязке после рассечения», — написано в сообщении «Спартака».

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

