«Аппетит приходит во время еды». Защитник «Балтики» Саусь — о целях на сезон

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь высказался о целях команды в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что от нас ожидали такого старта. Но аппетит приходит во время еды, поэтому сейчас мы должны побеждать в каждом матче. По нашим результатам, по нашей игре видно, что мы можем это делать. Мне же хочется просто приносить пользу команде в каждом матче. Если буду забивать и отдавать голевые передачи, конечно, это будет радовать. Если нет, буду помогать другими действиями», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Команда из Калининграда располагается на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 16 очками в активе. На первом месте идёт «Краснодар» (19). В 9-м туре «Балтика» примет на своём поле «Ростов» 21 сентября.