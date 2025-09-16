Скидки
Экс-тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин возглавил «Истанбул Башакшехир»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин возглавил «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Специалист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок действия которого рассчитан на три года.

На протяжении своей игровой карьеры Шахин выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Фейеноорд», «Реал» Мадрид и другие команды. Свою тренерскую карьеру специалист начал в «Антальяспоре», после чего работал в дортмундской «Боруссии», которую покинул в январе 2025 года: команда на тот момент находилась на 10-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.

«Истанбул Башакшехир» сейчас располагается на 16-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

