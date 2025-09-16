Скидки
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Тренер костромского «Спартака»: у Яковенко тренировались по 4 раза в день, и никто не ныл

Тренер костромского «Спартака»: у Яковенко тренировались по 4 раза в день, и никто не ныл
Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин рассказал о времени, проведённом в системе киевского «Динамо». Таранухин является воспитанником московского «Спартака» и киевского «Динамо».

— Про нагрузки Яковенко ходят легенды. Юниоров он тоже гонял по полной программе?
— Я думаю, мы были главными футболистами, на которых он проверял свои тренировочные методы. Да, нагрузки были высокие, даже по четыре тренировки в день бывало, но при этом травм получали минимум. Как-то нормально к этому адаптировались. Никто не ныл и на выход не рвался. Работали, пахали, потому что понимали, к чему стремимся, — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

