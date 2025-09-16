Скидки
Главная Футбол Новости

Оренбург — Рубин, результат матча 16 сентября 2025, счет 1:0 (4:2 пен.), Кубок России 2025/2026

«Рубин» проиграл «Оренбургу» в серии пенальти в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и казанским «Рубином». Победу в игре, проходившей на стадионе «Газовик» в Оренбурге, одержали хозяева в серии пенальти со счётом 1:0 (4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
4 : 2
Рубин
Казань
Удаления: нет / Чумич – 24'

В основное время команды не забили ни одного мяча. На 24-й минуте встречи нападающий казанцев Никола Чумич получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Оренбурга».

«Оренбург» набрал пять очков и идёт на втором месте в таблице группы А. «Рубин» с четырьмя очками располагается на третьем месте.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Официально
«Оренбург» объявил о переходе защитника сборной Болгарии
