«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей

«Барселона» проведёт матч 5-го тура Ла Лиги с «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.
Ранее сине-гранатовые уже принимали на этой арене «Валенсию», игра завершилась со счётом 6:0 в пользу каталонцев.
«Клуб продолжает интенсивную работу по получению необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшее время. «Барселона» благодарит своих сотрудников и болельщиков за понимание и поддержку в таком сложном и волнующем процессе, как возвращение на новый стадион», — говорится в заявлении каталонского клуба.
Напомним, из-за незавершённой реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» не может вернуться на родной стадион. Ранее Ла Лига разрешила клубу провести матчи на арене вместимостью 6 тыс. зрителей в качестве исключения.
- 16 сентября 2025
-
18:15
-
18:15
-
18:10
-
17:55
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:47
-
17:32
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:20
-
17:13
-
17:12
-
17:05
-
17:03
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:30
-
16:25
-
16:19
-
16:11
-
15:50
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:35
-
15:32
-
15:25
-
15:25