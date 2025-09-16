Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей

«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» проведёт матч 5-го тура Ла Лиги с «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.

Испания — Примера . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
6 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 29'     2:0 Рафинья – 53'     3:0 Лопес Мартин – 56'     4:0 Рафинья – 66'     5:0 Левандовски – 76'     6:0 Левандовски – 86'    

Ранее сине-гранатовые уже принимали на этой арене «Валенсию», игра завершилась со счётом 6:0 в пользу каталонцев.

«Клуб продолжает интенсивную работу по получению необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшее время. «Барселона» благодарит своих сотрудников и болельщиков за понимание и поддержку в таком сложном и волнующем процессе, как возвращение на новый стадион», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, из-за незавершённой реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» не может вернуться на родной стадион. Ранее Ла Лига разрешила клубу провести матчи на арене вместимостью 6 тыс. зрителей в качестве исключения.

Материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к Алексею Батракову — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android