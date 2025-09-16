«Барселона» примет «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей

«Барселона» проведёт матч 5-го тура Ла Лиги с «Хетафе» на «Эстади Йохан Круифф» вместимостью 6 тыс. зрителей, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых. Встреча пройдёт в воскресенье, 21 сентября.

Ранее сине-гранатовые уже принимали на этой арене «Валенсию», игра завершилась со счётом 6:0 в пользу каталонцев.

«Клуб продолжает интенсивную работу по получению необходимых административных разрешений для открытия «Камп Ноу» в ближайшее время. «Барселона» благодарит своих сотрудников и болельщиков за понимание и поддержку в таком сложном и волнующем процессе, как возвращение на новый стадион», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Напомним, из-за незавершённой реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» не может вернуться на родной стадион. Ранее Ла Лига разрешила клубу провести матчи на арене вместимостью 6 тыс. зрителей в качестве исключения.