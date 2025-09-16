Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Кострома объяснил, почему клуб делает ставку на малоизвестных игроков

Главный тренер костромского «Спартака» Евгений Таранухин высказался о формировании состава красно-белых.

«Философию и стиль игры костромского «Спартака» не каждый поигравший футболист примет. Наши нагрузки в недельном цикле и энергозатратную игру не все выдержат. А это чревато недопониманиями. Мы принимаем все риски своей философии. Поэтому у нас большинство ребят — пока ноунеймы, которые только хотят сделать себе имя. Либо такие, как Ваня Енин, который спокойно воспринимает нагрузку и готов пахать наравне с молодыми», — сказал Таранухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Клуб из Костромы выступает в Pari Первой лиге, где занимает второе место по итогам 10 стартовых туров.

