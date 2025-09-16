В «ПСЖ» объяснили, почему Дембеле заслуживает «Золотой мяч» больше Ямаля

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш объяснил, почему считает, что «Золотой мяч» — 2025 должен выиграть нападающий парижской команды Усман Дембеле, а не вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

«Мы рассматриваем Ламина Ямала как перспективного игрока. Но мы говорим об очень специфическом сезоне. В предыдущие годы его [Дембеле] результаты были решающими, а что выиграл Ламин Ямаль? Испанскую лигу.

Усман Дембеле забил 35 голов и отдал 16 результативных передач. Он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов, лучшим игроком своей лиги. Он стал лучшим бомбардиром своей лиги. Он выиграл всё.

Если Усман не получит «Золотой мяч», то только потому, что у людей, которые голосовали, не хватило навыков, чтобы отдать ему голос. У него очень хорошая статистика, и Дембеле многого добился. На мой взгляд, «Золотой мяч» однозначно заслуживает Усман Дембеле.

Я говорю о прошлом сезоне, а не о перспективах Ламина Ямаля на ближайшие годы. В минувшем сезоне лучшим по статистике, а также самым заметным игроком во всех соревнованиях был Усман Дембеле. [Ашраф] Хакими и Витинья, которые также выиграли Лигу наций, провели выдающийся сезон, но правда в том, что лучшим футболистом Лиги чемпионов и Лиги 1 является Усман Дембеле. «Золотой мяч» должен достаться ему», — приводит слова Кампуша RMC Sport.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В сезоне-2024/2025 Ямаль сыграл 55 встреч во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал 25 ассистов.

