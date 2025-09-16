ФИФА выплатит рекордную денежную компенсацию клубам, отпустившим игроков на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) готовится к внедрению расширенной версии Программы клубных льгот (CBP). По ней федерация выплатит $ 335 млн клубам, чьи игроки примут участие в чемпионате мира 2026 года. Данная сумма на 70% выше, чем на прошлом ЧМ в Катаре. Тогда было выплачено $ 209 млн. Денежные средства клубы получат вне зависимости от сыгранных минут футболистов на турнире. О финансовой поддержке команд высказался президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Расширенная версия Программы клубных льгот ФИФА для чемпионата мира 2026 года — это ещё один шаг вперёд, поскольку она финансово подтверждает огромный вклад, который многие клубы и их игроки по всему миру вносят в организацию как отборочных матчей, так и финального турнира.

Рекордная сумма в $ 355 млн будет распределена между клубами в связи с отъездом их игроков, и это укрепляет наше прочное сотрудничество с Ассоциацией европейских клубов и клубами по всему миру в преддверии новаторского и инклюзивного чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.