Реал Мадрид — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стала известна цена самого дешёвого и дорогого билета на матч Россия — Боливия в Москве

Стала известна цена самого дешёвого и дорогого билета на матч Россия — Боливия в Москве
Стоимость самого дешёвого билета на товарищеский матч сборной России с Боливией (14 октября), который пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, составит 600 рублей. Наиболее дорогой вариант стоит 1500 рублей. Данная информация представлена на сайте msk.kassir.ru.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
В рамках октябрьского сбора российская национальная команда также встретится с Ираном. Эта игра пройдёт 10 октября.

В 2025 году сборная России провела шесть товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно одолела Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1).

Как сборная России играет при Карпине:

