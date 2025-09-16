Капитан «ПСЖ» Маркиньос ответил, как изменилась команда после победы в Лиге чемпионов

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос рассказал о настрое команды на новый сезон Лиги чемпионов. В среду, 17 сентября, парижане сыграют с «Аталантой» в рамках 1-го тура общего этапа ЛЧ сезона-2025/2026.

«Что изменилось после победы в 2025 году? Мы стали опытнее. В прошлом сезоне мы пережили несколько прекрасных моментов. Лига чемпионов приносит много страсти и азарта. У всех игроков есть опыт прошлого сезона. Каждый со своим характером будет либо спокойным, либо воодушевлённым. Начинается очень хороший сезон. Такова философия «ПСЖ» сегодня, и она нравится болельщикам: у нас нет выбора, тренер просит нас об этом, если мы не готовы на все 100%, мы теряем свой статус. Это футбол высокого уровня, очень физический, очень динамичный. Болельщики гордятся тем, что мы отдаём себя на 100%», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

Напомним, в сезоне-2024/2025 «ПСЖ» впервые в своей истории стал победителем турнира. Команда Луиса Энрике обыграла в финальном матче итальянский «Интер» со счётом 5:0.